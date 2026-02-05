Notizie

Alpine A290 GTS: un taser elettrico travestito da madeleine

L´Alpine A290 segna il debutto del marchio nel segmento delle hot hatch elettriche, raccogliendo l´eredità Renault dai rally

05/02/2026diEra il 1976 quando la gloriosa era neivide in parte il suo crepuscolo, portando gli ingegneria chiedersi dove poter trovare una. Fu così che Jean Terramorsi, allora vicedirettore di produzione della Casa della Losanga, vide quello che nessun’altro riusciva a vedere in quel momento: una degna discendente, nella. E come nel più conosciuto romanzo horror di Mary Shelley, dopo una lunga gestazione che comportò l’allungamento del telaio di 5 cm, utilizzo di pezzi prelevati da altre francesi come propulsore turbo e le sospensioni, oltre ad un’importante modifica ed allargamento delle scocche originali, vide la luce la; omologata nella prima serie in poco meno di 500 esemplari al solo scopo di ottenere il riconoscimento nel Gruppo 4, la piccola francese portò diversi successi nei rally, divenendo ben presto un oggetto di culto per grandi e bambini e guadagnandosi a tutti gli effetti l’appellativo diOggi, quel mito che fu la 5 Turbo che non doveva esistere, torna sotto i riflettori e, come nei migliori remake hollywoodiani, prova a riscrivere il successo del passato, ma: nasce così, declinazione più estrema e sportiva – anch’essa elettrica – della nuova. Una settimana insieme basterà a convincermi che anche il silenzio può accendere emozioni?Partiamo da una domanda. Se vi chiedessero di chiudere gli occhi e pensare adScommetto blu, o meglio. Il colpo d’occhio di questa sfumatura è semplicemente favoloso: talmente scenica che probabilmente potreste verniciare, non laverebbe meglio, ma sicuramente attrarrebbe sguardi di ammirazione ed invidia. Esteticamente i richiami al passato sono molteplici, dall’anteriore grintoso dotato diai passaruota maggiorati, proseguendo per i rigonfiamenti della carrozzeria – timido ma evidente richiamo alle iconiche– e chiudendo con le forme del posteriore, quest’ultimo caratterizzato dai gruppi ottici che si allungano verticalmente e dall’ampio parafango con diffusore ben pronunciato.La sensazione, osservandola con un occhio più critico, è che anche in Renault abbiano: gli spigoli brutali e la ruvidità della 5 Turbo anni ‘80 sono stati levigati da massicce, una morbidezza che forse non le appartiene davvero; un po’sugli schermi oggi: riconosci il volto, ma sai che qualcosa da qualche parte è andato perso.Dentro, l’abitacolo è una piacevole sorpresa, conin pelle Nappa dai profili avvolgenti e monogrammisparsi un po’ ovunque; il tunnel centrale curato nelle forme riprende in parte il design e la disposizione già vista nell’A110 dei selettori di marcia N D R, ma qui con qualche plastica cheap.però lo fa, lo scorgi attraverso il finestrino e desidereresti stringerlo fra le mani:, quei dettagli come la tacca di centratura ed il fondo piatto, per non parlare di quelche sembra urlare «premimi, per favore!». Elementi che ti fanno dimenticare chenon c’è un motore termico che snocciola marce e sorseggia 100 ottani, ma unsincrono che si esprime in un tenue sibilo nell’aria, celando però ben, in questa configurazione GTS.Tolte quelle qualità tipiche delle auto elettriche, come ad esempio coppia e progressione istantanea,sa strapparti sorrisi nella guida, in particolar modo: il telaio si mostra sincero e con un, il volante comunica con precisione ed in modo molto diretto dove metter le ruote; ed anche cercando di portarla al limite, ilinterviene, mantenendoti sui binari. Inserendo poi lae disattivando i controlli, si percepisce come l’erogazione della coppia e la reattività fosse in realtà limitata nelle altre regolazioni: qui la, senza filtri, creandoti una sorta di dipendenza, dove ogni comando viene eseguito all’istante; ne deriva undove la spinta non si avverte crescere, ma arriva già piena come tipico nelle elettriche e, complice anche l’assenza di un sound che accompagni ed anticipi l’aumento delle prestazioni come su un’auto termica, su unacosì può portare ad una percezione alterata della velocità.Guidarla nel quotidiano non è male, devo ammetterlo, soprattutto con questie pneumatici sportivi che equipaggia la GTS, ma è, Alpine è da sempre associata a vetture sportive, leggere ed a motore a combustione e questo devo dire che pesa nel bilancio complessivo: voi nemmeno immaginate quante persone mi hanno fermato per osservarla meglio, ma spesso concludendo chiedendomi. Ed è probabilmente questa la fotografia più onesta: desiderio e nostalgia.