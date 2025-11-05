Notizie
Dove la strada danza: emozioni e tornanti a cielo aperto in MX-5
05/11/2025
di Lorenzo Pollini
Prima, seconda, il tornante arriva rapido: un punta-tacco deciso, la scalata entra bene, il sound si fa piÃ¹ energico, il muso entra tagliente nella curva...
Test Drive tra i tornanti con la Mazda MX-5 SkyActive G
Agile. Quel volante fra le mani dalle apparenze cosÃ¬ innocue, Ã¨ come se fosse unâ€™estensione del tuo corpo: basta un semplice accenno di movimento e la vettura cambia direzione con la stessa leggerezza di uno slalomista in discesa fra i paletti. Danzare fra le curve diventa in poco tempo il tuo nuovo hobby domenicale, ritmato solamente dallâ€™uso del cambio: deciso e preciso come pochi, una lama calda in grado di affondare chirurgicamente nel burro. Prima, seconda, il tornante arriva rapido: un punta-tacco deciso, la scalata entra bene, il sound si fa piÃ¹ energico, il muso entra tagliente nella curva ed il posteriore si chiude con quel lieve alleggerimento che ti strappa un piccolo sorriso. 132 Cavalli potrebbero sembrar pochi, ma riescono a farti star bene facendoti divertire al punto giusto, in sicurezza, senza mai portarti allâ€™eccesso anche disinserendo i controlli in modalitÃ Track: una sorta di George Clooney in versione giapponese, col suo perfetto equilibrio fra charme, divertimento e misura.
Certo, lâ€™architettura del propulsore porta ad unâ€™elasticitÃ di coppia contenuta ai bassi regimi, avvertibile soprattutto in alcuni tratti tortuosi di salita, situazioni dove la verve con la quale la si vorrebbe affrontare non si rispecchia sul pedale e porta naturalmente a fare alcuni ragionamenti: chissÃ la versione 2.0 da 184 cavalli cosa potrebbe fare fra queste curve? A questa domanda non câ€™Ã¨ al momento una risposta, ma sicuramente posso dire che per mio gusto personale avrei riservato lâ€™allestimento Homura, quindi un impianto frenante dedicato e sedili a guscio Recaro per evidenziare il dinamismo da pista, solamente ad una declinazione di potenza superiore â€“ ma che purtroppo qui in Italia, col model year 2025, non Ã¨ al momento disponibile.
Assetto sportivo della Roadster
Il sound, il cambio fulmineo e la seduta bassa da terra sono perÃ² alcuni degli elementi vincenti che riescono a riequilibrare questi dubbi, creando un mix speciale di sensazioni ed emozioni che spazza via qualsiasi pensiero dai 3500 giri/min in su; qualcosa in grado di farti dimenticare che se le tiri il collo lâ€™abitacolo potrebbe facilmente diventare una sauna, che alcune plastiche degli interni risultano cheap, o banalmente che anche un poâ€™ di pioggia sulla capote puÃ² diventare una tortura cinese; potrei dire anche che i freni a 4 pompanti firmati Brembo non mi hanno convinto appieno lasciandomi meno confidente in alcune staccate, che i vani portaoggetti nellâ€™abitacolo sono praticamente inesistenti, che la visibilitÃ in alcuni inserimenti Ã¨ molto limitata e che quasi 40000 euro per portarsi a casa il 1.5 Homura forse non sono affatto pochi, ma...
Guardarla ti fa stare bene. Guidarla ancora di piÃ¹, specialmente scorgere dalla seduta quelle due nervature che salgono dai gruppi ottici e si distendono lungo il cofano, riflettendo il mondo con giochi di luce ammalianti e pronte a ricordarti che stai guidando qualcosa di speciale: un battito di vita in un panorama automobilistico assopito.
Tornanti e traffico: il brivido della MX‑5 câ€™Ã¨ anche in cittÃ
Proporzioni da sogliola, cofano nervato e quello sguardo volitivo a LED che sâ€™incornicia fra i tratti morbidi del muso: richiami semplicemente irresistibili
