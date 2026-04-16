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Anantara Concorso dÂ´eleganza: lâ€™eccellenza italiana in scena a Villa Borghese

La tradizione italiana delle grandi manifestazioni su strada, in chiave contemporanea

16/04/2026di[ Roma ] -inaugura un nuovo capitolo nel panorama degli eventi dâ€™eccellenza con undedicato alleLâ€™appuntamento, in programma, celebra il lusso, il design automobilistico italiano evalorizzando anche i mondi della cucina e dellâ€™artigianalitÃ .Lâ€™evento, organizzato da Anantara e presentato da, insieme ai partner, con il patrocinio dellâ€™Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale, porterÃ in scena una selezione dâ€™eccezione: circatra le piÃ¹ rare e prestigiose, provenienti da collezioni private internazionali. A fare da cornice a questa celebrazione dellâ€™eleganza sarÃ, uno dei luoghi piÃ¹ iconici della capitale: uno spazio sospeso nel tempo, dove natura, arte e storia dialogano armoniosamente, creando un contesto capace di amplificare il fascino e la bellezza di ogni singolo elemento.offrirÃ un viaggio attraverso la, riunendo alcuni tra i marchi piÃ¹ rappresentativi del settore:. Un racconto che attraversa epoche e stili, dalle prime vetture pionieristiche fino alle icone del dopoguerra, alle sportive degli anni â€™50 e â€™60 e alle prime. Tra i pezzi piÃ¹ significativi emergono treprotagoniste della: ladel 1961, ladel 1963 e la. Tre modelli simbolo dellâ€™evoluzione tecnologica e del successo internazionale del marchio, capaci di incarnare perfettamente loLe vetture saranno suddivise ine valutate da una giuria internazionale di altissimo profilo, chiamata a esprimersi su autenticitÃ , eleganza e rilevanza storica.Nel panorama degli eventi automobilistici globali, lâ€™esordio dellâ€™rappresenta un punto di partenza ambizioso. A differenza di manifestazioni consolidate nel tempo, questo evento nasce oggi con lo sguardo rivolto al futuro: non solo per ciÃ² che Ã¨, maLa prima edizione si configura cosÃ¬ come lâ€™inizio di un percorso destinato a evolversi in una nuova tradizione, capace di attrarre collezionisti, appassionati e pubblico internazionale, contribuendo acome punto di riferimento mondiale nella