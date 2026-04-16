â˜°
Automania.it

Notizie

Anantara Concorso dÂ´eleganza: lâ€™eccellenza italiana in scena a Villa Borghese


16/04/2026
di Lorenzo Pollini

La tradizione italiana delle grandi manifestazioni su strada, in chiave contemporanea

Anantara Concorso dÂ´eleganza: lâ€™eccellenza italiana in scena a Villa Borghese
[ Roma ] - Anantara Hotels & Resorts inaugura un nuovo capitolo nel panorama degli eventi dâ€™eccellenza con un esclusivo concorso dedicato alle auto da collezione. Lâ€™appuntamento, in programma dal 16 al 19 aprile, celebra il lusso, il design automobilistico italiano e lâ€™eccellenza del Made in Italy, valorizzando anche i mondi della cucina e dellâ€™artigianalitÃ .

Lâ€™evento, organizzato da Anantara e presentato da UBS, insieme ai partner Richard Mille e Lockton Wattana, con il patrocinio dellâ€™Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale, porterÃ  in scena una selezione dâ€™eccezione: circa 70 vetture italiane tra le piÃ¹ rare e prestigiose, provenienti da collezioni private internazionali. A fare da cornice a questa celebrazione dellâ€™eleganza sarÃ  Villa Borghese, uno dei luoghi piÃ¹ iconici della capitale: uno spazio sospeso nel tempo, dove natura, arte e storia dialogano armoniosamente, creando un contesto capace di amplificare il fascino e la bellezza di ogni singolo elemento.

Anantara Concorso Roma offrirÃ  un viaggio attraverso la storia dellâ€™automobile italiana, riunendo alcuni tra i marchi piÃ¹ rappresentativi del settore: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Lamborghini e Pagani. Un racconto che attraversa epoche e stili, dalle prime vetture pionieristiche fino alle icone del dopoguerra, alle sportive degli anni â€™50 e â€™60 e alle prime Supercars. Tra i pezzi piÃ¹ significativi emergono tre leggendarie Ferrari protagoniste della 24 Ore di Le Mans: la Ferrari 250 LM del 1961, la Ferrari 275P del 1963 e la Ferrari 499P. Tre modelli simbolo dellâ€™evoluzione tecnologica e del successo internazionale del marchio, capaci di incarnare perfettamente lo spirito competitivo ed innovativo del motorsport italiano.

Le vetture saranno suddivise in 16 classi e valutate da una giuria internazionale di altissimo profilo, chiamata a esprimersi su autenticitÃ , eleganza e rilevanza storica.

Nel panorama degli eventi automobilistici globali, lâ€™esordio dellâ€™Anantara Concorso Roma rappresenta un punto di partenza ambizioso. A differenza di manifestazioni consolidate nel tempo, questo evento nasce oggi con lo sguardo rivolto al futuro: non solo per ciÃ² che Ã¨, ma per ciÃ² che aspira a diventare.

La prima edizione si configura cosÃ¬ come lâ€™inizio di un percorso destinato a evolversi in una nuova tradizione, capace di attrarre collezionisti, appassionati e pubblico internazionale, contribuendo a rafforzare il ruolo dellâ€™Italia come punto di riferimento mondiale nella cultura e nellâ€™estetica automobilistica.
News Correlate

Una cena in rosso per Alfa Romeo Una cena in rosso per Alfa Romeo
In 37 splendide piazze in 37 cittÃ  diverse, oltre 1.500 ospiti in unico grande tavolo ideale per tutta lâ€™Italia per un brindisi simultaneo

Vuoi acquistare un auto storica allâ€™asta? Punta su Coys Automania Answares Vuoi acquistare un auto storica allâ€™asta? Punta su Coys
La famosa casa dâ€™asta inglese propone bellissimi esemplari. Chi se li aggiudicherÃ ?

Kia X-Car: attesa lÂ´uscita nel prossimo film X-Man Kia X-Car: attesa lÂ´uscita nel prossimo film X-Man
Il poderoso Suv possiede uno stile che riflette la sua incredibile capacitÃ  di trasformazione. Quali le sue nuove performance?

Le 7 concept car esposte in Francia a Chantilly Automania Answares Le 7 concept car esposte in Francia a Chantilly
Le collezioni di concept car sfilano al Chantilly Arts & ElÃ©gance Richard Mille

   [ Altre news correlate ]



© 2015 - 2025 Automania® è un marchio registrato - Testata Giornalistica on line iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale Bari n. 405/2010