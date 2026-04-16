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Anantara Concorso dÂ´eleganza: lâ€™eccellenza italiana in scena a Villa Borghese
16/04/2026
di Lorenzo Pollini
La tradizione italiana delle grandi manifestazioni su strada, in chiave contemporanea
Lâ€™evento, organizzato da Anantara e presentato da UBS, insieme ai partner Richard Mille e Lockton Wattana, con il patrocinio dellâ€™Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale, porterÃ in scena una selezione dâ€™eccezione: circa 70 vetture italiane tra le piÃ¹ rare e prestigiose, provenienti da collezioni private internazionali. A fare da cornice a questa celebrazione dellâ€™eleganza sarÃ Villa Borghese, uno dei luoghi piÃ¹ iconici della capitale: uno spazio sospeso nel tempo, dove natura, arte e storia dialogano armoniosamente, creando un contesto capace di amplificare il fascino e la bellezza di ogni singolo elemento.
Anantara Concorso Roma offrirÃ un viaggio attraverso la storia dellâ€™automobile italiana, riunendo alcuni tra i marchi piÃ¹ rappresentativi del settore: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Lamborghini e Pagani. Un racconto che attraversa epoche e stili, dalle prime vetture pionieristiche fino alle icone del dopoguerra, alle sportive degli anni â€™50 e â€™60 e alle prime Supercars. Tra i pezzi piÃ¹ significativi emergono tre leggendarie Ferrari protagoniste della 24 Ore di Le Mans: la Ferrari 250 LM del 1961, la Ferrari 275P del 1963 e la Ferrari 499P. Tre modelli simbolo dellâ€™evoluzione tecnologica e del successo internazionale del marchio, capaci di incarnare perfettamente lo spirito competitivo ed innovativo del motorsport italiano.
Le vetture saranno suddivise in 16 classi e valutate da una giuria internazionale di altissimo profilo, chiamata a esprimersi su autenticitÃ , eleganza e rilevanza storica.
Nel panorama degli eventi automobilistici globali, lâ€™esordio dellâ€™Anantara Concorso Roma rappresenta un punto di partenza ambizioso. A differenza di manifestazioni consolidate nel tempo, questo evento nasce oggi con lo sguardo rivolto al futuro: non solo per ciÃ² che Ã¨, ma per ciÃ² che aspira a diventare.
La prima edizione si configura cosÃ¬ come lâ€™inizio di un percorso destinato a evolversi in una nuova tradizione, capace di attrarre collezionisti, appassionati e pubblico internazionale, contribuendo a rafforzare il ruolo dellâ€™Italia come punto di riferimento mondiale nella cultura e nellâ€™estetica automobilistica.
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