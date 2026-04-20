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Anantara Concorso di eleganza Roma 2026: la Dolce Vita premia Maserati

LÂ´eleganza su ruote e lÂ´eccellenza motoristica sÂ´incontra a Villa Borghese

20/04/2026di[ Roma ] - Champagne, note di lounge jazz in sottofondo, cucina gourmet e panorami su Roma degni di essere racchiusi in una cornice. Lâ€™atmosfera che si respirava nella prima edizione dellâ€™Ã¨ stata qualcosa di simile: carica di emozioni, promesse e difficilmente descrivibile solo attraverso un testo. Portata principale?appartenenti a collezionisti da tutto il mondo e che incarnanonel perfetto quadro dellaLâ€™evento, di risonanza internazionale e presentato da UBS, si Ã¨ svolto allâ€™interno dellâ€™iconica, palcoscenico espositivo di, suddivise ine creando un fil rouge di eleganza su ruote fra i primi anni â€™30 del secolo scorso ed i giorni nostri: passeggiare nello spazio esterno ricco di charme della, ed ammirare a pochi passi vetture elegantemente esposte â€“ da opere ingegneristiche come la, ad autentici capolavori di arte meccanica come lautilizzata nelle prime scene del film The Italian Job â€“ ha creato unper ogni appassionato di auto e non solo.Fra le vetture in esposizione come non menzionare alcune dellevincitrici a, ledegli Anni Sessanta, le vestite: tutte in ogni modo brillantemente presentate e conservate nelle loro vesti migliori, con dettagli curati nei minimi particolari ed elevando notevolmente iled il suo prestigio.Non sono mancati modelli iconici, come lâ€™unico esemplare diprovvista di sistema di cambio automatico appartenuta, oche, secondo la mia opinione personale, rasentala perfezione con quelle sue forme morbide e quel retro tagliato.Oltre alle premiazioni per le singole Classi in gara, momento dâ€™eccezione della giornata Ã¨ arrivato con, il riconoscimento piÃ¹ importante e sentito dellâ€™intero Concorso; ghirlanda e relativo premio Ã¨ andato alla, meglio conosciuta come, nome derivato dallâ€™architettura del suo 4 litri ottenuto accoppiando due motori 8 cilindri in linea capaci di registrare, ed ottenendo il record mondiale nel 1929.Lae caratterizzata dallâ€™utilizzo di due tonalitÃ di verde, ha sicuramente contribuito a far spiccare fra tutte le altre vetture in gara la, rendendola oggi adancor piÃ¹ unica, ed alimentando il suo fascino quasi leggendario nel tempo.Per concludere, ilsi Ã¨ rivelato un palcoscenico di altissimo livello, facendosi conoscere ed apprezzare come manifestazione: con questo bagaglio di emozioni, lâ€™appuntamento Ã¨ fissato