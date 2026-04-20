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Anantara Concorso di eleganza Roma 2026: la Dolce Vita premia Maserati
20/04/2026
di Lorenzo Pollini
LÂ´eleganza su ruote e lÂ´eccellenza motoristica sÂ´incontra a Villa Borghese
Lâ€™evento, di risonanza internazionale e presentato da UBS, si Ã¨ svolto allâ€™interno dellâ€™iconica Villa Borghese, palcoscenico espositivo di 70 fra le piÃ¹ rare ed affascinanti automobili italiane, suddivise in 16 Classi e creando un fil rouge di eleganza su ruote fra i primi anni â€™30 del secolo scorso ed i giorni nostri: passeggiare nello spazio esterno ricco di charme della Casina Valadier, ed ammirare a pochi passi vetture elegantemente esposte â€“ da opere ingegneristiche come la Pagani Huayra Roadster BC, ad autentici capolavori di arte meccanica come la Lamborghini Miura utilizzata nelle prime scene del film The Italian Job â€“ ha creato un contrasto sorprendentemente appagante per ogni appassionato di auto e non solo.
Fra le vetture in esposizione come non menzionare alcune delle Ferrari vincitrici a Le Mans, le granturismo sportive degli Anni Sessanta, le vestite leggere da Zagato: tutte in ogni modo brillantemente presentate e conservate nelle loro vesti migliori, con dettagli curati nei minimi particolari ed elevando notevolmente il livello del Concorso ed il suo prestigio.
Non sono mancati modelli iconici, come lâ€™unico esemplare di Ferrari Testarossa provvista di sistema di cambio automatico appartenuta allâ€™Avvocato Agnelli, o lâ€™Alfa Romeo TZ2 che, secondo la mia opinione personale, rasentala perfezione con quelle sue forme morbide e quel retro tagliato.
Oltre alle premiazioni per le singole Classi in gara, momento dâ€™eccezione della giornata Ã¨ arrivato con lâ€™assegnazione del premio Best of Show, il riconoscimento piÃ¹ importante e sentito dellâ€™intero Concorso; ghirlanda e relativo premio Ã¨ andato alla Maserati V4 Sport Zagato del 1932, meglio conosciuta come Sedici Cilindri, nome derivato dallâ€™architettura del suo 4 litri ottenuto accoppiando due motori 8 cilindri in linea capaci di registrare una media di 246 km/h, ed ottenendo il record mondiale nel 1929.
La carrozzeria firmata Zagato e caratterizzata dallâ€™utilizzo di due tonalitÃ di verde, ha sicuramente contribuito a far spiccare fra tutte le altre vetture in gara la Maserati, rendendola oggi ad Anantara ancor piÃ¹ unica, ed alimentando il suo fascino quasi leggendario nel tempo.
Per concludere, il Concorso Anantara di Roma si Ã¨ rivelato un palcoscenico di altissimo livello, facendosi conoscere ed apprezzare come manifestazione: con questo bagaglio di emozioni, lâ€™appuntamento Ã¨ fissato al prossimo anno per una nuova edizione.
Fotogallery
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