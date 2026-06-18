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1000 Miglia 2026: Tonconogy interrompe il regno di Vesco

La 1000 Miglia 2026 ha un nuovo re. Anzi, due!

18/06/2026di[ Brescia ] -

Speciale 1000 Miglia 2026

Laha un nuovo re. Anzi, due. A trionfare sono stati gli argentini, maestosi sulla lorodel 1931 e capaci di difendere lafino al traguardo di Brescia dopo quasi 2.000 chilometri e cinque intense giornate di gara.Persi tratta della quarta vittoria personale alladopo i successi del 2013, 2016 e 2018, ma è la prima conquistata insieme alla sorella Margarita. Un risultato che assume un valore ancora maggiore, perché interrompe la straordinaria serie di, vincitore delle ultime sei edizioni consecutive.Il campione bresciano, affiancato dasudel 1929, ha chiuso aldopo un duello combattuto fino all'ultimo. Terzi assolutia bordo della vintage carsdel 1929, protagonisti di una gara solida e costante.Nellail successo è andato ancora una volta asudel 1947 con numero 1001 sul cofano e numero di gara ufficiale 150, mentre nelhanno prevalso Vittorino Battaglia e Giordano Mozzi sudel 2019. Nella, invece, la vittoria è stata conquistata dae Jari-Matti Latvala.Questasarà ricordata anche per il, che ha attraversato alcune delle zone più suggestive d'Italia: dalla partenza daattraverso Val Trompia e Val Gobbia, passando per il Passo dell'Abetone, le mura di Lucca, Piazza del Campo a Siena, la Porziuncola di Assisi, la Gola del Furlo e il centro storico di San Marino, fino al ritorno a Brescia lungo la tradizionale rampa di Viale Venezia.e migliaia di appassionati lungo il percorso hanno confermato ancora una volta il fascino senza tempo dellaOra l'attenzione è già rivolta al. Con la conclusione della, la Freccia Rossa si prepara infatti a celebrare il suo, tornando alla tradizionale collocazione di fine maggio per un appuntamento destinato a entrare nella storia.