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Viaggiare in autostrada: tutto quello da sapere prima di partire

Mini Guida per viaggiare in comodità e in sicurezza in Autostrada

Controllare il percorso prima della partenza

Informarsi rispetto al pedaggio autostradale

Preparare l’auto al meglio

27/07/2026La rete autostradale durante l’estate presenta una concentrazione di veicoli superiore alla media, un po’ come avviene in altri periodi dell’anno quali Pasqua, Natale o le festività.In questa sorta divi proponiamo alcunisia per quanto riguarda la guida, sia rispetto alla gestione di determinati aspetti pratici capaci di fare la differenza.Prima di mettersi in viaggio è consigliabile: ciò permette di monitorare la presenza di. Si disporrà così delle informazioni utili pere predisporre persino le, ma anche per impostare il cosiddetto “piano B” e dunque degli itinerari alternativi.Tra gli aspetti da considerare rientra anche il costo del pedaggio dell’autostrada , in quanto tende a, soprattutto sulle tratte più lunghe.Sotto questo punto di vista, tra gli strumenti più efficaci troviamo alcuni tool disponibili online, come ad esempio il: è infatti utile per ottenere una stima inserendo il punto di partenza e quello di arrivo, insieme ad altre informazioni come il costo indicativo del carburante, i tempi di percorrenza e quelli di attesa al casello.Avere questi dati a disposizione per tempo fa una grande differenza perché aiuta a, evitandoe valutando conUnrichiede che il veicolo sia nelle condizioni adatte ad affrontare percorrenze prolungate. Nell’ottica di limitare i possibili imprevisti, prima della partenza è opportuno, così da prevenirli, per quanto possibile. Ecco di quali si tratta:

● pressione e stato di usura degli pneumatici;

● livello dell’olio motore;

●livello del liquido refrigerante;

●funzionamento di luci, tergicristalli e climatizzatore;

●stato della batteria, soprattutto quando l’auto viene utilizzata poco;

●presenza del kit di emergenza e del giubbotto catarifrangente.

Guidare in sicurezza

È inoltre essenziale accertarsi che l’, anche telematica. Se non fosse stata sottoscritta, è buona prassi, in grado di intervenire qualora ve ne fosse la necessità: il costo è decisamente più contenuto rispetto a quello che presenterebbe un carroattrezzi.Guidare in autostrada è diverso rispetto a quando ci si muove in città e richiede comportamenti alla guida adeguati rispetto al contesto, a cominciare da quelli inerenti la: è essenziale non andare troppo piano ma nemmeno troppo veloci, attenendosi ai limiti dichiarati dal gestore attraverso la segnaletica e mantenendo unasufficiente rispetto al mezzo che precede.Sotto quest’ultimo aspetto, un buon parametro è quello presente sulla rete francese, che invita gli automobilisti a prevedere un minimo di due macchine di distanza.e comunque particolarmente efficaci risultano:

● utilizzare la corsia più libera a destra, riservando quelle di sinistra al sorpasso;

● segnalare per tempo cambi di corsia, ingressi e uscite;

● evitare manovre improvvise, inversioni e retromarce;

● non utilizzare la corsia di emergenza, salvo nei casi di effettiva necessità;

● effettuare una pausa quando subentrano stanchezza o calo dell’attenzione.

Durante i viaggi più lunghi è inoltre importante. Il viaggio si rivelerà così meno stressante per tutti, non solo per chi si trova al volante.