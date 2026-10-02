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Mercanteinfiera, dove il passato incontra il design ed il collezionismo

A Parma si tiene uno degli eventi piÃ¹ attesi dagli amanti dellÂ´antiquariato. Spazio anche a Mercanteinauto

Mondo della scienza con Alessandro Volta

Mercanteinauto: motori dâ€™epoca e ricambi

02/10/2026di[ Fiere di Parma ] -, fiera internazionale organizzata presso ledal 3 allâ€™11 ottobre 2026, alla sua 41Âª edizione con oltre mille operatori, si afferma come un luogo in cui diverse epoche e linguaggi si incontrano, offrendo una varietÃ che spazia dalla moda alla fotografia, dall'alle significative testimonianze della storia della scienza. Ãˆ possibile osservare, nello stesso contesto e nello stesso momento, disegni originali degli anni Sessanta che ritraggono eleganti abiti da cocktail, fotografie esclusive che evocano il fascino dei pionieri delle corse automobilistiche degli anni Trenta, daad, affiancate agli scatti di noti fotografi contemporanei.Per chi Ã¨ interessato alcâ€™Ã¨ l'opportunitÃ di vedere una delle piÃ¹ famose testimonianze della storia scientifica, la pila di, legata al celebre scienziato comasco vissuto tra il 1745 e il 1827. La sua invenzione, presentata nel 1800, rappresentÃ² una svolta nella storia dell'elettricitÃ e aprÃ¬ la strada a una nuova stagione della ricerca scientifica.Mercanteinfiera non Ã¨ solo una fiera, ma un ampio percorso che attraversa la cultura materiale degli ultimi secoli. Oggetti, arredi, fotografie, opere d'arte, gioielli, automobili, complementi d'arredo e testimonianze della creativitÃ contemporanea e passata sono combinati per creare un racconto privo di limiti cronologici. Ãˆ proprio questa mescolanza a rappresentare uno degli aspetti distintivi dell'evento parmense: il visitatore ha l'opportunitÃ di passare dalle curve eleganti del design del Novecento a un pezzo d'antiquariato, da un documento storico a un oggetto divenuto simbolo del costume, fino a una foto capace di raccontare un'intera epoca.Tra le opzioni in mostra ci sono porcellane e mobili in stile settecentesco, oltre a prestigiosi nomi del settore dell'orologeria, come Rolex, Audemars Piguet e Vacheron Constantin. Non mancano anche idel design del XX secolo e una selezione di oggetti particolari e raffinati, veri conversazione starters: oggetti pensati non solo per essere ammirati, ma per ispirare narrazioni, ricordi e interazioni.Allâ€™evento non poteva mancare una sezione dedicata al mondo delle vetture dâ€™epoca e tutte le sue declinazioni:Ã¨ la speciale sezione didedicata aied. Una sorta di museo che racconta le tendenze, i cambiamenti, la storia non solo dei mezzi di trasporto ma anche e soprattutto delle mode e dei costumi. Molte le novitÃ legate alla sezione speciale dedicata alle auto,e ricambi.Il successo di Mercanteinfiera Ã¨ anche dovuto alla sua abilitÃ nel rivolgersi a diverse tipologie di pubblico. Ci sono coloro che si presentano in cerca di un oggetto specifico, chi Ã¨ interessato alle nuove tendenze nel design e nell'antiquariato e chi, semplicemente, desidera essere sorpreso.In questo senso, l'evento non si limita a guardare al passato. Infatti, il collezionismo moderno Ã¨ un mezzo per interpretare il presente: ciÃ² che viene oggi ricercato, conservato e valorizzato offre un significativo riflesso dei gusti, delle passioni e della sensibilitÃ culturale della nostra epoca.Con, fotografie, schizzi di moda, arredamenti e oggetti d'autore, Mercanteinfiera si trasforma in un ampio osservatorio sul valore che conferiamo alle cose e sulla memoria che scegliamo di mantenere.Una grande scenografia composta di, ma soprattutto un viaggio attraverso storie, individui, invenzioni e stili. Questa Ã¨ la formula che, edizione dopo edizione, attira a Parma migliaia di visitatori e rende le Fiere di Parma uno dei punti di riferimento europei pere cultura dell'oggetto.