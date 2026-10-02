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Mercanteinfiera, dove il passato incontra il design ed il collezionismo
02/10/2026
di Maura De Sanctis
A Parma si tiene uno degli eventi piÃ¹ attesi dagli amanti dellÂ´antiquariato. Spazio anche a Mercanteinauto
Mondo della scienza con Alessandro Volta
Per chi Ã¨ interessato al mondo della scienza câ€™Ã¨ l'opportunitÃ di vedere una delle piÃ¹ famose testimonianze della storia scientifica, la pila di Alessandro Volta, legata al celebre scienziato comasco vissuto tra il 1745 e il 1827. La sua invenzione, presentata nel 1800, rappresentÃ² una svolta nella storia dell'elettricitÃ e aprÃ¬ la strada a una nuova stagione della ricerca scientifica.
Mercanteinfiera non Ã¨ solo una fiera, ma un ampio percorso che attraversa la cultura materiale degli ultimi secoli. Oggetti, arredi, fotografie, opere d'arte, gioielli, automobili, complementi d'arredo e testimonianze della creativitÃ contemporanea e passata sono combinati per creare un racconto privo di limiti cronologici. Ãˆ proprio questa mescolanza a rappresentare uno degli aspetti distintivi dell'evento parmense: il visitatore ha l'opportunitÃ di passare dalle curve eleganti del design del Novecento a un pezzo d'antiquariato, da un documento storico a un oggetto divenuto simbolo del costume, fino a una foto capace di raccontare un'intera epoca.
Tra le opzioni in mostra ci sono porcellane e mobili in stile settecentesco, oltre a prestigiosi nomi del settore dell'orologeria, come Rolex, Audemars Piguet e Vacheron Constantin. Non mancano anche i mobili iconici del design del XX secolo e una selezione di oggetti particolari e raffinati, veri conversazione starters: oggetti pensati non solo per essere ammirati, ma per ispirare narrazioni, ricordi e interazioni.
Mercanteinauto: motori dâ€™epoca e ricambi
Allâ€™evento non poteva mancare una sezione dedicata al mondo delle vetture dâ€™epoca e tutte le sue declinazioni: Mercanteinauto Ã¨ la speciale sezione di Mercanteinfiera Autunno dedicata ai motori dâ€™epoca, ricambi ed automobili. Una sorta di museo che racconta le tendenze, i cambiamenti, la storia non solo dei mezzi di trasporto ma anche e soprattutto delle mode e dei costumi. Molte le novitÃ legate alla sezione speciale dedicata alle auto, moto dâ€™epoca e ricambi.
Il successo di Mercanteinfiera Ã¨ anche dovuto alla sua abilitÃ nel rivolgersi a diverse tipologie di pubblico. Ci sono coloro che si presentano in cerca di un oggetto specifico, chi Ã¨ interessato alle nuove tendenze nel design e nell'antiquariato e chi, semplicemente, desidera essere sorpreso.
In questo senso, l'evento non si limita a guardare al passato. Infatti, il collezionismo moderno Ã¨ un mezzo per interpretare il presente: ciÃ² che viene oggi ricercato, conservato e valorizzato offre un significativo riflesso dei gusti, delle passioni e della sensibilitÃ culturale della nostra epoca.
Con auto storiche, fotografie, schizzi di moda, arredamenti e oggetti d'autore, Mercanteinfiera si trasforma in un ampio osservatorio sul valore che conferiamo alle cose e sulla memoria che scegliamo di mantenere.
Una grande scenografia composta di antiquariato e design, ma soprattutto un viaggio attraverso storie, individui, invenzioni e stili. Questa Ã¨ la formula che, edizione dopo edizione, attira a Parma migliaia di visitatori e rende le Fiere di Parma uno dei punti di riferimento europei per appassionati di collezionismo e cultura dell'oggetto.
Fotogallery
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