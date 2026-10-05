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Mercanteinfiera a Parma, quando la storia della mobilità diventa protagonista

Dalla Fiat 500 Giardiniera in versione Autobianchi della SIP al modellismo a soluzioni urbane il Riscò

500 Giardiniera SIP: quando l'auto diventa un mezzo di servizio

Dalla 500 ai giocattoli: il fascino della mobilità in miniatura

Il risciò tra mobilità sostenibile e design

Curiosità con prezzi da capogiro

05/10/2026di[ Fiere di Parma ] - Auto, motociclette, biciclette, giocattoli d’epoca e curiosi mezzi di trasporto. A, alla, il passato torna protagonista attraverso una selezione di oggetti capaci di raccontare non soltanto l’evoluzione della mobilità, ma anche i cambiamenti tecnologici, industriali e sociali che hanno accompagnato laed europea. Quest’anno festeggia i 45 anni per continuare a valorizzare il passato cercando una chiave di lettura a misura del proprio tempo e dei cambiamenti che ilattraversa. La Fiera è visitabile fino a domenica 11 Ottobre 2026.Tra gli eventi collaterali della manifestazione spicca “”, iniziativa curata dal Museo della Telefonia Pubblica, che ricostruisce un affascinante capitolo dellaattraverso cabine telefoniche, accessori, mezzi di servizio e strumenti tecnici utilizzati quotidianamente per garantire il funzionamento della rete telefonica nazionale. Un viaggio nel passato particolarmente suggestivo nell'epoca deglie della comunicazione istantanea: oggetti ormai lontani dalla quotidianità che diventano testimonianze di ingegno, costume e progresso industriale.Tra i pezzi più interessanti per gli appassionati di motori spicca un esemplare di, nella versione prodotta dae caratterizzata dalla tipica livrea bianca con le scritte pubblicitarie della, la.La piccola utilitaria rappresenta perfettamente l'incontro tra automotive e storia del servizio pubblico. La 500 Giardiniera, grazie alla sua configurazione versatile e alle dimensioni compatte, si prestava infatti a numerosi impieghi professionali, diventando anche un efficace strumento di lavoro per aziende e operatori.Il mondo dell'automobile è presente a Mercanteinfiera anche attraverso ile i. Tra gli oggetti esposti si trovano automobili d'epoca in lamiera stampata, un camion dei pompieri, una locomotiva e una motocicletta retrò: veri e propri oggetti da collezione che restituiscono l'immaginario automobilistico e industriale del Novecento attraverso le forme e i colori dei giocattoli di latta.Sempre legato al mondo delle quattro ruote è un particolare esempio di, prodotto dalla storica azienda bolognese Giordani. Il modello richiama, nelle forme, le vetture da competizione che hanno alimentato il mito dell'automobilismo sportivo negli anni Cinquanta e Sessanta, trasformando il gioco in una piccola esperienza di guida in miniatura.Tra i mezzi più curiosi presenti in fiera compare un, soluzione che unisce la tradizione dei mezzi a propulsione muscolare con le più recenti esigenze di mobilità urbana.Il concetto alla base del veicolo è quello di offrire un mezzo compatto e maneggevole, adatto ai centri storici, alle aree pedonali e ai. A seconda della configurazione, questo veicolo esposto in Fiera è azionato esclusivamente a pedalata muscolare, pensato per il movimento all'aperto e il tempo libero.La struttura compatta, la possibilità di trasportare passeggeri e la presenza di vani di carico rendono il risciò una soluzione particolarmente versatile. Oltre all'impiego ricreativo e turistico, può essere utilizzato per attività commerciali, comunicazione pubblicitaria itinerante e servizi diIl Risciò è un esempio di come alcuni concetti legati alla mobilità del passato continuino a trovare nuove interpretazioni alla luce delle esigenze contemporanee.Tante curiosità concome il Gorilla in corallo al prezzo di € 8000,00, borsette Hermes a soli € 13.000,00 cadauno, vasi giganti in terracotta a € 4000,00, profumi in edizioni limitata con prezzi che oscillano tra i 700 ed i 1000 euro, che trovate nel Video abbinato alla news.Un patrimonio fatto di metallo, meccanica e memoria che, a Parma, torna a raccontare la storia di come ci siamo mossi e di come abbiamo immaginato di muoverci nel corso di oltre un secolo.