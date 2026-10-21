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Auto e Moto d´Epoca 2026: in mostra le leggende delle quattro e due ruote

Al Via dal 22 al 25 ottobre 2026 presso Bologna Fiere una nuova edizione del Salone internazionale dedicato al motorismo storico

21/10/2026di[ Bologna Fiere ] -

Speciale Auto e Moto d'Epoca 2026

Icons of Speed, le grandi leggende dell’endurance

Le moto dei campioni e il debutto di Prestige Bikes

Un mercato sempre più internazionale

Dalla Ferrari di Senna alla Miura SV di Ferruccio Lamborghini

Bologna capitale del motorismo storico

Bologna si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori. Si apre domani, giovedì 22 ottobre, a, la manifestazione di riferimento per il motorismo storico, in programma fino a domenica 25 ottobre. Quattro giornate che riuniscono collezionisti, operatori del settore, case automobilistiche, musei e appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero, confermando il ruolo del Salone come punto d’incontro internazionale per il mercato, la cultura e la storia delle quattro e due ruote.L’edizione di quest’anno propone un percorso tra modelli leggendari, testimonianze dell’evoluzione tecnica e storie di grandi protagonisti del motorsport. Un viaggio che attraversa epoche e discipline diverse, dalle competizioni di durata alle imprese del Motomondiale, passando per le grandi icone dell’industria automobilistica e le rarità custodite nelle collezioni private.Il cuore dell’edizione 2026 è “”, la mostra tematica dedicata alle competizioni di durata, dalle leggendariealle sfide sui circuiti di Monza e del Nürburgring.Dodici vetture straordinarie, affiancate da altri esemplari distribuiti nei padiglioni della manifestazione, raccontano oltre mezzo secolo di evoluzione tecnologica e sportiva. Tra i modelli più rappresentativi figurano la, la, la, lae laSono automobili che hanno contribuito a scrivere pagine memorabili del motorsport, diventando simboli di un’epoca in cui resistenza, affidabilità, prestazioni e innovazione ingegneristica rappresentavano le chiavi per affrontare le sfide più impegnative delle corse. L’si conferma così non soltanto una disciplina sportiva, ma anche un laboratorio tecnologico che ha accompagnato l’evoluzione dell’automobile.Grande attenzione è riservata anche al, con un itinerario espositivo che ripercorre cinquant’anni di storia motociclistica attraverso modelli da competizione, esemplari rari e autentici oggetti da collezione.Tra i protagonisti spicca Honda Motor Europe, che porta a Bologna anche alcuni esemplari provenienti dalla Honda Collection Hall di Motegi. In mostra figurano leguidate da Eddie Lawson e Mick Doohan e ladi, motociclette che richiamano alcune delle stagioni più significative del Motomondiale.Accanto alle moto dei grandi campioni trovano spazio le rarissime 500 da Gran Premio di, la nuova area dedicata alle motociclette da collezione. Anche Youngtimer Dreams ospita modelli stradali rari e particolarmente ambiti, tra cui la, una moto esclusiva che raramente è possibile ammirare dal vivo.Completa il programma il ritorno dell’– Custom Bike Show, dedicato alle moto special e alla cultura della personalizzazione. Un’offerta che mette insieme storia delle competizioni, ricerca tecnica e creatività, confermando la centralità delle due ruote all’interno della manifestazione.Auto e Moto d’Epoca rafforza anche la propria dimensione commerciale, con la presenza di operatori provenienti da diversi Paesi europei e nuove occasioni di incontro per collezionisti e professionisti.Tra le novità spicca il debutto della, affiancata da realtà internazionali come Metropole e OldtimerFarm e dalla collaborazione con. Una presenza che contribuisce a consolidare il profilo europeo del Salone e il suo ruolo nel mercato delle auto storiche e da collezione.Non mancano i grandi marchi e le istituzioni del settore.presenta il proprio patrimonio, mentre il padiglionee lo spazio istituzionale ACI offrono ulteriori occasioni di approfondimento sulla storia automobilistica italiana e sul valore culturale del motorismo storico.Tra gli appuntamenti in programma figura anche l’– Italy, organizzato in collaborazione con il, dedicato a una delle sportive americane più riconoscibili di sempre. A completare il panorama espositivo ci sono gli spazi dedicati a ricambi, modellismo, automobilia e orologi da collezione, settori che contribuiscono a rendere la manifestazione un punto di riferimento per chi cerca non soltanto automobili, ma anche oggetti, documenti e testimonianze della cultura motoristica.Tra le storie più affascinanti dell’edizione 2026 figurano alcune automobili legate a personaggi e momenti entrati nell’immaginario collettivo.In esposizione ci sarà unalegata agli anni italiani di, accanto allaverde e blu acquistata quasi in segreto dall'Avv.. Due esemplari che raccontano, attraverso vicende differenti, il legame tra automobili, personaggi celebri e storia del costume.Particolarmente significativa anche la presenza dellaappartenuta personalmente a. La vettura sarà protagonista di un omaggio a uno dei modelli più rivoluzionari nella storia della casa di Sant’Agata Bolognese, proprio nell’anno in cui ricorre il sessantesimo anniversario delIl marchio tedescocelebra invece i 140 anni dalla nascita dell’automobile, mentre tra i veicoli storici presenti al Salone spicca ladel, indicata tra le vetture a quattro ruote piùCon questa edizione, Auto e Moto d’Epoca conferma la propria capacità di riunire in un unico spazio il mercato delle auto classiche, il collezionismo, la storia industriale e le grandi imprese sportive. Non soltanto una vetrina di, ma un’occasione per ripercorrere l’evoluzione della mobilità attraverso automobili e motociclette che hanno lasciato un segno nel tempo.Dal 22 al 25 ottobre,diventa così un luogo d’incontro per generazioni diverse di appassionati, unite dalla stessa curiosità per la meccanica, il design e le storie che si celano dietro ogni veicolo. Un appuntamento che valorizza anche il legame tra Bologna, lae una tradizione motoristica che continua a rappresentare uno dei patrimoni più riconoscibili del territorio.Noi diseguiremo l'evento accreditati stampa, guarda l'apposito Speciale dedicato ad Auto e Moto d'Epoca 2026, seguiteci anche sui Canali Social, su YouTube i video in anteprima by Automania.it.