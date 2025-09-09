Notizie

Il marchio cinese Aito presenta la Flotta di Veicoli allâ€™IAA Mobility 2025

A Monaco di Baviera presentate in Anteprima nazionale i veicoli: Aito 9 e Aito 5

09/09/2025di[ Monaco di Baviera, Germania ] -

Speciale IAA Mobility 2025

Press Conference Dr Clifford Kang - Vice Presidente

Press Conference Leon He - Presidente

Company: Series Group e Auto

Tecnologia all'Avanguardia

Al Salone dell'Autodi Monaco di Baviera, lâ€™azienda cinesepoco conosciuta in Europa ma molto agguerrita con una produzione allâ€™attivo di oltre 770 000 unitÃ vendute, 15.1 Milioni di Km percorsi, 3.45 Milioni di km gestite da sistemi di intelligenza driving e con un rapporto di guida elettrica del 70%, e 6.720.000 interazioni con i software, dati riferiti alla fine di Agosto 2025. In occasione della Kermesse, il brand ha presentato quattro veicoli di nuova generazione, tre presenti al salone nella giornata della stampa 8 settembre presenziata dallâ€™inviato diSeres Auto, marchio didi fascia alta, con la sua competitiva gamma di prodotti globali si distingue per tecnologia ed innovazione. Le nuovissime varianti per il Medio Oriente di AITO 9, AITO 8, AITO 7 (auto non presente durante la prima conferenza stampa) e AITO 5. Sono state presentate alla stampa intedesco:presso lo stand AITO (Stand D40) nel padiglione B3. Questi modelli sottolineano la volontÃ della casa automobilistica di spingere i confini dei veicoli intelligenti alimentati da nuove fonti energetiche in modo da offrire ai clienti di tutto il mondo un'esperienza disenza pari.Ad aprire la conferenza stampa il, Vice Presidente of Series Auto che ha presentato il marchio di mobilitÃ elettrica intelligente facendo presente la mission del brand ovvero quella di ridefinire il lusso con la tecnologia, aggiungendo intelligenza all'auto.Subito dopo, Kang ha passato la parola a, Presidente di SERES AUTO, che ha dichiarato: Â«AITO si impegna a diventare un marchio globale. Oggi, a IAA MOBILITY 2025, AITO presenta la sua gamma di prodotti realmente globalizzata e stabilisce una nuova pietra miliare strategica nel nostro percorso di globalizzazione. Questo percorso per definire il Nuovo Lusso nell'era dell'intelligenza Ã¨ supportato dalla nostra tecnologia all'avanguardia e dal notevole successo in CinaÂ».Dalla fondazione del Series Group nato nel 1996, lâ€™azienda ha subito diversi cambiamenti nel tempo ed ha fondato ilnel dicembre 2021. Alla fine di agosto di quest'anno, le vendite cumulative dei suoi quattro modelli in Cina hanno superato le 770.000 unitÃ . Tra questi, il SUV di punta intelligenteAll-Scenario Intelligent Flagshiop SUV (dimensioni 5,230 x 1,999 x 1,800 m), adatto a tutti gli scenari, lanciato alla fine del 2023, ha venduto oltre 230.000 unitÃ ed Ã¨ stato il campione di vendite nel segmento delle auto di lusso da circa 60 000 euro (500.000 yen in Cina) per 17 mesi consecutivi.Family Intelligent Flagshiop SUV con oltre 80,000 veicoli venduti (dimensioni 5,190 x 1,999 x 1,795 m),Intelligent Large â€“Size Comfort SUV con oltre 310 000 veicoli venduti (dimensioni 5,020 x 1,945 x 1,760 m) veicolo non presente al salone il giorno della stampa e infineSmart-Tech Mid-Size Sport Suv con 150 000 auto vendute (dimensioni 4,785 x 1,930 x 1,625 m).Lâ€™Alta tecnologia di Aito Ã¨ Leader nella piattaforma scalabile. I veicoli sono gestiti da Software, caratterizzati da qualitÃ e servizi eccezionali:

● MF Platform: Piattaforma proprietaria MF

● Advanced Intelligence: Inteligenza avanzata

● Super Factories: Grande azienda

● Reliable Quality and Smart Service: AffidabilitÃ , qualitÃ e servizi smart

Lancio nel mercato mediorientale

In fiera era esposto anche unsviluppata da loro lâ€™MP Platform.sono sviluppati con i seguenti sistemi di tecnologia avanzata: Inteligent Safty Features, Diverse Powertrain, Scalable Body Size, Leading Inteligence.globali saranno disponibili per la prima volta sulin una vasta gamma di varianti di veicoli, progettati per soddisfare le diverse esigenze di mobilitÃ dei clienti locali piÃ¹ esigenti, con caratteristiche di prodotto specifiche per ogni regione.Le varianti mediorientali saranno dotate di uncon interazione trilingue (cinese, inglese, arabo) e integrazione nell'ecosistema digitale locale. Le prestazioni hardware completamente migliorate sono adattate all'ambiente naturale unico del Medio Oriente. Questi modelli sono stati sottoposti a rigorosi test in condizioni estreme, come i deserti, per garantire la piena conformitÃ e l'allineamento con le condizioni di guida locali. Tutti e tre i nuovi modelli hanno ottenuto la certificazione di ingresso nel mercato degli Emirati Arabi Uniti e saranno presto disponibili sul mercato.Nel frattempo, AITO sta completando i test di convalida delle sue funzionalitÃ di assistenza allaall'estero, per offrire un'esperienza di mobilitÃ intelligente eccellente e sicura agli utenti mediorientali. La tecnologia di assistenza alla guida intelligente di AITO ha ottenuto un ampio riconoscimento nel mercato cinese. Entro la fine di agosto 2025, la distanza totale percorsa dagli utenti AITO con la guida assistita intelligente ha superato i 3,45 miliardi di km, servendo 621.000 utenti in Cina.Nell'ambito del suo, AITO istituirÃ una filiale negliper lanciare gradualmente la sua gamma completa di modelli. Questo sarÃ supportato da un ecosistema di servizi locali su misura per un coinvolgimento piÃ¹ stretto con i clienti. Sfruttando il suo magazzino centrale con sede a Dubai, AITO svilupperÃ anche una catena di fornitura localizzata che consentirÃ notevoli velocitÃ di consegna degli ordini settimanali e un supporto post-vendita immediato per i ricambi, garantendo un'esperienza utente impeccabile. Grazie a una profonda personalizzazione regionale, AITO diventerÃ a tutti gli effetti un'azienda globale, presto approderÃ anche in Europa.Il Salone dellâ€™auto di Monaco di Baviera IAA Mobility 2025 si Ã¨ inaugurato oggi al grande pubblico e resterÃ aperto fino al 14 settembre 2025. A breve ci sara lotargato Automania.