Notizie

Tredicesima tappa della Dakar 2026, il finale dell´avventura

Benavides vincitore della classe Rally GP, Al Attiyah trionfa nella classe Ultimateù

Categoria Bikes

Categoria Cars

Categorie Challenger/SVV

Categoria Trucks

Dakar Classic

Dakar Future Mission 1000

19/01/2026di[ Yanbu-Yanbu, Arabia Saudita ] - Dopo quasi 8000 chilometri, l’, non prima però di, un anello di 138 km attorno ad Yanbu, sulle rive del Mar Rosso. La speciale di 105 km è, Lanei tortuosi tracciati attraverso le valli, sino aper un’ultima a tutta velocità su piste ampie, dove ildel bivacco di Yanbu.Nellaappare il più vicino alla sua nona vittoria di tappa, mentre il leader della classifica generale Tonialla vittoria chilometro su chilometro, lo sloveno infatti è riuscito a strappare il potere a Edgar Canet (2025).classe Rally 2, battendo così Preston Campbell di 4’37” e Martin Ventura di 1 ora 37’15”.Ricky, ad attenderlo una sfida di 105 km, con un vantaggio di 17” su Luciano Benavides. Quest’ultimo però, il distacco si riduce in più lo stesso Brabec sembri essersi perso mentre apriva la strada al termine della speciale. IlRicky Brabec, ha commesso un errore di navigazione al 98° km della speciale. Lucianol'occasione per prendere il comando negli ultimi minuti della Dakar. L'argentino è il vincitore dell'Nasserdi 16’02” da Nani Roma, laMattias Ekström (terzo +23’21”) e Sébastien Loeb (quarto, +23’ 50”). Nasseril giusto ritmo dopo aver perso tempo tra il km 21 e il km 43. Si attende l'arrivo di Nani Roma per vedere a che punto è la situazione, ma Al Attiyah dovrebbe mantenere un buon vantaggio negli ultimi chilometri, infatti siUltimate.Rokas Baciuska è a caccia della, travolgendo gli avversari a quasi quattro ore di vantaggio su Sara Price. Non accontentandosi del titolo assoluto, il pilota lituano ha sfoderato tutta la sua forza percon 32” di vantaggio su Stéphane Peterhansel e 1’01” su Sara Price.ha un vantaggio di 25’53” su Yasir Seaidan in vista proprio dell’ultimo round. Kevinalla tappa Challenger al km 65, l’argentino sta lottando per quella che sarebbe la sua terza vittoria dell'edizione 2026. IlPau Navarro, si procede a, con un vantaggio di 23’22” sull'eroe locale Yasir Seaidan.Brock Heger è ad un'ora dal suo, infatti allo stato attuale, sul podio ci sono due Polaris (primo e terzo) e un Can-Am (secondo). Brock Heger scivola a 1’52”, ma l'americano sta semplicemente facendo il suo. João Monteiro è di, con 7” di vantaggio su Kyle Chaney al km 65. Gli equipaggi SSV stanno sfilando, con Brock Heger vincitore assoluto. È una, con Brockal suo connazionale e miglior esordiente Kyle Chaney., e nessuno è stato piùal km 21, con Ales Loprais staccato di 23 secondi e Martin Macík di 27. Mitchel van den Brink haal km 43, con 1’04” di vantaggio sul suo rivale più prossimo. Martin Soltys ha scalato un'altra posizione al km 65 e ora è a 1’08” da Mitchel van den Brink, che rimane saldamente in testa alla tappa. Ales Loprais è terzo a 1’14”, mentre Martin Macík (+1’21”) e Vaidotas Zala (+1’41”) sono subito dietro. Vaidotas, portandosi a casa la vittoria, con soli 38 cm di ritardo su Mitchel van den Brink.Nella classifica finale della91 veicoli, la cui vittoria è, alla sua seconda partecipazione.Nellaha visto sette veicoli a carburante alternativo sfidarsi nei paesaggi della Dakar. Ilha conquistato il suo terzo trionfo, mentre laGalicia Team di Fran Gómez Pallas ha avuto la meglio su Segway di Benjamín Pascual nella categoria due ruote.