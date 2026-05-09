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Maserati Grecale Trofeo: primo contatto

Un SUV di lusso con la pelle da supersportiva e lÂ´eleganza di una farfalla

09/05/2026di[ Roma ] - La leggenda narra che, signore dei mari e fratello di Zeus, fosse tanto potente quanto indomabile. I suoi impeti scuotevano gli abissi e facevanoZeus, temendo che quella forza primordiale potesse sfuggire al suo controllo, escogitÃ² un inganno: non potendo sottometterlo, riuscÃ¬ ad, confinandola nelle profonditÃ piÃ¹ oscure del suo stesso regno. Ma il mare non si puÃ² domare, piuttosto si trasforma, mantenendoed assumendo altre forme nel tempo.Probabilmente Ã¨ solo un mito. Eppure, se ascoltate bene salire di giri ilfra i, potrete sentire riecheggiare delle note simili ad una voce. Forse proprio quella del, la cui potenza non Ã¨ andata perduta, ma continua a pulsare, imprigionata oggi nelche ne porta il nome e che anima anche la: un omaggioa quella potenza primordiale, capace di emergere dagli abissi e trasformarsi insu strada.Ãˆ difficile raccontare una vettura di questo genere. Qualcuno potrebbe banalmente etichettarlo come unsottoposto a massicce dosi die con un abbonamento illimitato, ma in realtÃ , da ogni angolazione si osservi, la, riesce a raccontare al contempo: un ossimoro perpetuo di linee fluide, dettaglied elementi fuori scala, generando une a volte quasi sfacciato.Il tridentedomina il muso della, incorniciato dalla calandra di chiara matrice modenese, quasi vorace nelle sue. Agli estremi, incastonati come gemme, i, dalle forme affusolate e studiati per slanciare al meglio lâ€™ampio cofano, definendo une carattere. Lungo i fianchi,e pulite cedono il passo ai dettagli: la scrittaemerge sopra le feritoie â€“per quel Nettuno di cui sopra â€“ e strappa un sorriso inevitabile,e desiderio. Dettagli come le minigonne tramate insâ€™intrecciano con passaruota ampi, cerchida 21 pollici e maniglie affogate nella carrozzeria, chiudendosi in undove la personalitÃ probabilmente Ã¨, ma comunque efficace.dallo sviluppo orizzontale e unpinnatocompletano il quadro: questâ€™ultimo, piÃ¹ che un semplice, sembra concepito dagli ingegneri come unpensato per lasciar esibire la suadente e decisadel, gorgheggiata attraverso i suoidi scarico.Unaparticolari, va compresa, interpretata e rispettata. Non Ã¨ una vettura a cui puoi dare del tu fin da subito, ricorda piuttosto quelle, fine ed aristocratica: apparentemente altezzose e riservate, ma capaci di celaree indomabile se toccati i tasti giusti. LaÃ¨ un poâ€™ cosÃ¬, soprattutto nella declinazione top di gamma,: la presenza scenica racconta solo una parte della sua identitÃ ., infatti, si nasconde un, a tratti imprevedibile â€“ nellaâ€“ e capace di esprimersi pienamente solo quando viene, generando unfra raffinatezza e indole da supersportiva difficilmente descrivibile solo attraverso delle parole.Poidi cui si veste questa. Una tinta che ne cela altre 2 o 3 almeno: a seconda dila carrozzeria, emergonoâ€” a volte blu profondi, a volte azzurri, a volte ardesia. Una volta a bordo,richiama lâ€™atmosfera di un salotto, conavvolgenti in pelle beige a contrasto e unae dei dettagli estremamente elevata, come ci si aspetterebbe. Sul cruscotto spicca, oggi digitale â€“ una scelta che personalmente avrei preferito nella piÃ¹meccanica., per i miei gusti: proporzioni riuscite, fondo leggermente piatto,