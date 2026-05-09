Notizie
Maserati Grecale Trofeo: primo contatto
09/05/2026
di Lorenzo Pollini
Un SUV di lusso con la pelle da supersportiva e lÂ´eleganza di una farfalla
Zeus, temendo che quella forza primordiale potesse sfuggire al suo controllo, escogitÃ² un inganno: non potendo sottometterlo, riuscÃ¬ ad incatenarne lâ€™essenza, confinandola nelle profonditÃ piÃ¹ oscure del suo stesso regno. Ma il mare non si puÃ² domare, piuttosto si trasforma, mantenendo la sua potenza ed assumendo altre forme nel tempo.
Probabilmente Ã¨ solo un mito. Eppure, se ascoltate bene salire di giri il sei cilindri a V fra i 5000 e i 6000 giri/min, potrete sentire riecheggiare delle note simili ad una voce. Forse proprio quella del dio dei mari, la cui potenza non Ã¨ andata perduta, ma continua a pulsare, imprigionata oggi nel propulsore che ne porta il nome e che anima anche la Grecale Trofeo: un omaggio Maserati a quella potenza primordiale, capace di emergere dagli abissi e trasformarsi in pura energia su strada.
Ãˆ difficile raccontare una vettura di questo genere. Qualcuno potrebbe banalmente etichettarlo come un SUV di lusso sottoposto a massicce dosi di steroidi e con un abbonamento illimitato in palestra, ma in realtÃ , da ogni angolazione si osservi, la Maserati Grecale Trofeo, riesce a raccontare al contempo opulenza ed eleganza in veste sportiva: un ossimoro perpetuo di linee fluide, dettagli in carbonio ed elementi fuori scala, generando un contrasto seducente, raffinato e a volte quasi sfacciato.
Il tridente Maserati domina il muso della Grecale, incorniciato dalla calandra di chiara matrice modenese, quasi vorace nelle sue proporzioni taglia SUV. Agli estremi, incastonati come gemme, i gruppi ottici, dalle forme affusolate e studiati per slanciare al meglio lâ€™ampio cofano, definendo un frontale di forte identitÃ e carattere. Lungo i fianchi, linee rastremate e pulite cedono il passo ai dettagli: la scritta Trofeo emerge sopra le feritoie â€“ come branchie per quel Nettuno di cui sopra â€“ e strappa un sorriso inevitabile, carico di promesse e desiderio. Dettagli come le minigonne tramate in fibra di carbonio sâ€™intrecciano con passaruota ampi, cerchi Maserati da 21 pollici e maniglie affogate nella carrozzeria, chiudendosi in un posteriore dove la personalitÃ probabilmente Ã¨ meno carica dellâ€™anteriore, ma comunque efficace. Gruppi ottici dallo sviluppo orizzontale e un ampio diffusore pinnato in carbonio completano il quadro: questâ€™ultimo, piÃ¹ che un semplice elemento aerodinamico, sembra concepito dagli ingegneri come un palcoscenico pensato per lasciar esibire la suadente e decisa voce del 3.0 benzina V6 da 530 cavalli, gorgheggiata attraverso i suoi quattro terminali di scarico.
Una Maserati merita attenzioni particolari, va compresa, interpretata e rispettata. Non Ã¨ una vettura a cui puoi dare del tu fin da subito, ricorda piuttosto quelle donne dalla bellezza rara, fine ed aristocratica: apparentemente altezzose e riservate, ma capaci di celare unâ€™anima sorprendentemente audace e indomabile se toccati i tasti giusti. La Maserati Grecale Ã¨ un poâ€™ cosÃ¬, soprattutto nella declinazione top di gamma, Trofeo: la presenza scenica racconta solo una parte della sua identitÃ . Sotto la pelle, infatti, si nasconde un carattere deciso, a tratti imprevedibile â€“ nella modalitÃ Corsa â€“ e capace di esprimersi pienamente solo quando viene guidata con sensibilitÃ e rispetto, generando un equilibrio fra raffinatezza e indole da supersportiva difficilmente descrivibile solo attraverso delle parole.
Poi lâ€™Azzurro Astro Glossy Fuoriserie di cui si veste questa Grecale Trofeo. Una tinta che ne cela altre 2 o 3 almeno: a seconda di come la luce accarezza la carrozzeria, emergono sfumature dai riflessi oceanici â€” a volte blu profondi, a volte azzurri, a volte ardesia. Una volta a bordo, lâ€™abitacolo richiama lâ€™atmosfera di un salotto, con raffinate sedute avvolgenti in pelle beige a contrasto e una qualitÃ delle finiture e dei dettagli estremamente elevata, come ci si aspetterebbe. Sul cruscotto spicca lâ€™immancabile orologio Maserati, oggi digitale â€“ una scelta che personalmente avrei preferito nella piÃ¹ tradizionale soluzione meccanica.
Il volante Ã¨ un esercizio di equilibrio, per i miei gusti: proporzioni riuscite, fondo leggermente piatto,
Accendere una Maserati e mettersi alla guida, non Ã¨ un gesto qualunque: Ã¨ un rituale. E quando a rispondere sono 530 cavalli scalpitanti, il loro timbro roco e pieno riempie lâ€™aria di promesse, adrenalina e turbini dâ€™emozioni. Il resto della storia, perÃ², merita un capitolo a parte.
E arriverÃ presto.
News Correlate
Maserati Grecale: va in scena il nuovo Suv
Maserati Levante S: una versione a benzina solo per il Regno Unito
Maserati Levante: debutto a Pechino
Serata di gala per il suv Maserati
Maserati Grecale: va in scena il nuovo Suv
In arrivo per il prossimo anno anche la versione elettrica
Maserati Levante S: una versione a benzina solo per il Regno Unito
La motorizzazione a benzina si aggiunge al diesel 3,0 litri V6 Turbo da 275 CV
Maserati Levante: debutto a Pechino
Il suv del Tridente, lussuoso e stilisticamente distintivo, parte alla conquista della Cina
Serata di gala per il suv Maserati
Il nuovo modello della casa modenese Ã¨ stato presentato in una esclusiva premiÃ¨re nazionale a Milano