Notizie

Geely Auto Talks a Bari: al centro il futuro della mobilità

Nella Conferenza vengono messi in risalto: software, dati, Intelligenza Artificiale e iperconnettività. Le nuove competenze e le opportunità per il Mezzogiorno

Innovazione, lavoro e sviluppo territoriale

L'evento e le prospettive

Dal Meccanica al Software: le competenze più richieste

Il Gemello Digitale: l'auto e l'officina entrano nell'Infosfera

L'Intelligenza Artificiale non fa paura: nascono i lavori del futuro

Una mano tesa ai giovani

27/10/2026di[ Casamassima, Bari ] - Lunedì 26 ottobre 2026, a partire dalle ore 17:00, si è tenuta la tappa barese dei(powered by Jameel Motors), ospitata negli spazi dell’Università LUM – Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”. L'appuntamento, inserito all’interno delintitolato “”, rappresenta un importante momento di confronto sui grandi cambiamenti che stanno ridisegnando il settore automotive.Al centro del dibattito vi sono ledel lavoro e l'evoluzione delle competenze professionali richieste dalla. Il confronto prende le mosse dall’analisi del contesto economico e occupazionale della filiera, ponendo l'accento sulle nuove figure professionali più ricercate dalle aziende e sulle concrete opportunità di crescita per il territorio pugliese e del Sud Italia.L'iniziativa, pensata per mettere in dialogo istituzioni, mondo accademico, imprese e nuove generazioni, punta a tracciare una rotta condivisa per affrontare le sfide della mobilità sostenibile, confermando Bari e il Mezzogiorno comeper l'del settore. Non si parla più soltanto di motori, carrozzerie e prestazioni meccaniche, ma di. È questo il messaggio centrale emerso durante il convegno.L'apertura dell'incontro ha posto l'accento sul profondo cambio di paradigma nel mercato del lavoro. Come sottolineato da, le competenze cruciali per il settore automotive nei prossimi anni riguarderanno in modo predominante lo, le applicazioni e la. I laureati in ingegneria industriale e informatica si trovano oggi al centro di questa transizione, chiamati a progettare veicoli che sono sempre più assimilabili a veri e propri elaboratori su ruote.Questa visione è stata ribadita da(Executive Manager di Michael Page Executive), che ha evidenziato come le aziende non cerchino più soltanto competenze strettamente verticali. La vera chiave del successo risiede oggi nella convergenza delle discipline: saper coniugare lacon l’e l’, all’interno di un mondo destinato a una connettività sempre più spinta.Uno degli interventi più visionari è stato quello di, che ha illustrato come la digitalizzazione stia ridefinendo non solo il veicolo, ma l'intero processo di gestione e manutenzione.Attraverso la creazione di un), un'automobile — dotata ormai di circa— viene integrata all'interno di un'. Ogni procedura, spostamento o intervento subito dalla vettura viene mappato in tempo reale. Grazie all'Intelligenza Artificiale, è possibile effettuareed estremamente accurate, identificando tempestivamente i trend positivi e critici nella gestione complessiva del mezzo.Ma la rivoluzione non si ferma all'auto. Il concetto di Digital Twin si estende all'intero “contenitore”: l'officina, la carrozzeria e lo showroom vengono interamente. Operatori e utensili vengono mappati all'interno dell'ecosistema digitale per ottimizzare tempi, sicurezza e flussi di lavoro. Questo ambizioso progetto vedrà la sua concreta realizzazione nell'arco di 3 anni grazie alla collaborazione di concessionarie.A testimonianza della scala industriale che questa tecnologia sta assumendo,(Director Automotive di Engineering Group) ha mostrato come l'integrazione di circa 3.000 agenti virtuali stia già permettendo di automatizzare e gestire compiti complessi con un approccio industriale altamente efficiente.Se da un lato l'avanzata dell', dall'altro gli esperti invitano a guardare alcon senso critico ed entusiasmo.(Director di BY Transport) ha ricordato che “”. Così come la nascita dell'automobile o della televisione generarono inizialmente diffidenza e disapprovazione, anche l'IA rappresenta unche non annullerà la presenza umana, ma darà vita a nuove opportunità professionali — come la figura dei, esperti chiamati a comprendere, governare e far evolvere questi modelli.Il convegno si è chiuso con un forte messaggio di fiducia verso le nuove generazioni., Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bari-BAT, ha sottolineato l'importanza di stimolare i ragazzi e metterli alla prova, offrendo loro al contempo il supporto necessario per diventare i protagonisti dellaIlsi conferma dunque uno dei campi di prova più dinamici per l'innovazione tecnologica, dove la sinergia tra università, grandi gruppi etraccerà le